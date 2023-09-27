عبد الحميد بسيوني: نستحق الفوز على إنبي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

إنبي ضد طلائع الجيش

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش أن فريقه أهدر فوزا مستحقا خلال مواجهة إنبي.

تعادل إنبي مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحميد بسيوني عبر أون تايم سبورتس: "نستحق الفوز على إنبي. استحوذنا على المباراة وخلقنا العديد من الفرص ولكنها كرة القدم في النهاية".

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وشدد "سيطرنا على المباراة حتى قبل تعرض لاعب إنبي للطرد. قدمنا مستوى جيد ونحتاج فقط للتوفيق".

الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة شهدت تعرض أحمد يوسف لاعب إنبي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما حصل إنبي على النقطة الأولى في الدوري.

المباراة شهدت التعادل السلبي الأول في الدوري هذا الموسم بعد 13 مباراة متتالية شهدت أهداف.

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