مبابي قد يغيب عن سان جيرمان أمام كليرمونت

بات من المحتمل غياب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه المقبلة أمام كليرمونت في الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأوضحت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن مبابي أصيب بالتواء بسيط في كاحله الأيسر ما يعرضه للغياب عن المباراة المقبلة.

ويحل سان جيرمان ضيفا على كليرمونت يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في الدوري بـ11 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر ستاد بريست.

فيما يأتي كليرمونت في المركز الـ20 والأخير بنقطة وحيدة.

وشارك مبابي في ست مباريات خلال الموسم الجاري مع نادي العاصمة الفرنسي سجل خلالهم ثمانية أهداف ولم يصنع حتى الآن أي هدف.