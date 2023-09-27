انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (2)-(0) لاس بالماس

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

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نهاية المباراة

ق55. دخول فينيسيوس جونيور وداني سيبايوس بدلا من براهيم دياز وخوسيلو.

ق53. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق خوسيلو برأسية بعد عرضية من رودريجو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. جوووووووول أول لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز.

ق42. فرصة أخرة من خوسيلو يتألق الحارس في التصدي لها.

ق40. تبديل أول لريال مدريد بدخول لوكاس فاسكيز بدلا من دافيد ألابا بسبب الإصابة.

ق32. ألفارو فايس حارس لاس بالماس يتألق من جديد في التصدي لتسديدة من ناتشو.

ق25. براهيم دياز يهدر انفرادين متتاليين بالمرمى.

ق19. الحارس يتعملق ويتصدى بروعة لفرصة من خوسيلو.

ق6. الحارس يتألق ويمنع رودريجو من تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد لاس بالماس الدوري الإسباني
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