مدرب إنبي: الحكم استعجل في طرد أحمد يوسف.. وأشكر اللاعبين على روحهم

يرى تامر مصطفى مدرب إنبي إن حكم مباراته ضد طلائع الجيش استعجل في طرد أحمد يوسف.

وتعادل إنبي مع طلائع الجيش بدون أهداف على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة طرد أحمد يوسف لاعب إنبي بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وقال مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نقدم أفضل أداء لنا والطرد زاد الأزمة ولكن أرى أننا يجب أن نقف تلك البطاقة الحمراء لأن الحكم في إشهارها،أحمد يوسف كان مستحوذا على المرة ويقوم بالتمرير لماذا سيفكر في ضرب لاعب الخصم".

وتابع "راضون عن النتيجة بسبب الروح التي أظهرها اللاعبين والتزامهم وحصولهم على نقطة على الرغم من سوء مستوانا".

وأضاف "نعاني بسبب رحيل الكثير من اللاعبين دون تعوضيهم خلال فترة الانتقالات الماضية لأننا تعرضنا لإيقاف في القيد لم يفتح سوى قبل إفلاق فترة الانتقالات بساعتين فقط".

وأتم "الأداء سيتحسن في الفترة المقبلة لأننا نعاني أيضا من العديد من الإصابات مثل أحمد أمين "أوفة" الذي يؤثر علينا بشكل كبير هجوميا".

وحصل إنبي على النقطة الأولى في الدوري بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط.