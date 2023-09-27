انتهت في الدوري المصري - الجونة (0) - (1) زد.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

مباراة الجونة وزد

يلعب زد ضد الجونة في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد خالد بشارة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وزد.

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نهاية المباراة

ق82 محمد سمير يسجل الهدف الأول لنادي زد من ركلة جزاء

ق 62 تسديدة صاروخية من محمود صابر لاعب زد من خارج منطقة الجزاء ابعدها أحمد مسعود بشكل رائع من أسفل يمين مرماه

ق 53 كرة عرضية من أيمن موكا لاعب الجونة من جهة اليمين مرت بغرابة من حسام غانم المنفرد بالمرمى.

ق49 مصطفى زيكو مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم مرر كرة إلى شادي حسين المتمركز منتصف منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بدوران ثم سدد كرة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من مصطفى زيكو يتصدى لها احمد مسعود ببراعة

ق40 حسام غانم لاعب الجونة استلم كرة داخل منطقة الجزاء منفردا بالمرمى ولكنه تأخر في تسديد الكرة فوصلت سهلة للحارس علي لطفي.

انطلاق المباراة

نادي الجونة نادي زد الدوري المصري
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