صفقة بعد نهاية فترة القيد.. المصري يتعاقد مع غيلاس قناوي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

غيلاس قناوي - المصري

أعلن نادي المصري تعاقده مع غيلاس قناوي ليكون صفقة النادي الأخيرة لتدعيم صفوفه بالموسم الحالي.

غيلاس قناوي

النادي : المصري

المصري

قناوي كان قد أتم تعاقده مع المصري قبل نهاية فترة القيد ولكن النادي كان بانتظار وصول بطاقته الدولية.

ونشر المصري مقطع فيديو لتقديم اللاعب وهو يتحدث عم عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق ومواطنه قبل أن يظهر قناوي مهاراته بقميص المصري.

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ووقع قناوي مع المصري على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلين.

الجناح الجزائري البالغ 25 عاما فسخ تعاقده مع وفاق سطيف وانضم للمصري بعد ترشيح من مواطنه عبد الرحيم دغموم.

غيلاس الذي يشغل مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب بدأ مسيرته في أكاديمية بارادو حتى وصل للفريق الأول.

تأكيدا لـ

وانضم الموسم الماضي لوفاق سطيف وشارك في 21 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3 في الدوري الجزائري.

وفي مايو الماضي وبحسب قناة "النهار" الجزائرية زُج به في السجن بشكل مؤقت بتهمة "تبييض الأموال".

ولم يخض غيلاس أي مباراة منذ ذلك الحين حتى نهاية الموسم في الجزائر.

وبحسب صحيفة "المساء" الجزائرية فإن عقد غيلاس مع وفاق سطيف ممتد حتى 2025، وفسخ اللاعب تعاقده من طرف واحد بعدما راسل النادي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وحدد شهر يوليو الماضي كآخر مهلة

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.

غيلاس غناوي المصري
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