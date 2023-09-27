تشكيل الجونة - نور السيد أساسي أمام زد.. وثنائي يظهر لأول مرة

دفع علاء عبد العال بحسام غانم "إيفونا" هداف الجونة في الدرجة الثانية الموسم الماضي بشكل أساسي خلال مواجهة زد.

ويلعب زد ضد الجونة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري.

ويحرس أحمد مسعود عرين الفريق الساحلي للمباراة الثانية على التوالي، فيما يشارك عبد الله عبادي وعبد الفتاح شتا للمرة الأولى بشكل أساسي.

وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أليو جاتا – أحمد محمود

الوسط: عبد الله عبادي – نور السيد – عبد الفتاح شتا

الهجوم: أيمن موكا – حسام غانم – كريم ممدوح