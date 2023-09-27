تشكيل ريال مدريد – لأول مرة غياب بيلينجهام وبراهيم دياز أساسي ضد لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام لاس بالماس في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وقرر أنشيلوتي لأول مرة استبعاد جود بيلينجهام من التشكيل الأساسي مع تعويضه ببراهيم دياز.

وتعتبر هذه هي المشاركة الأولى لدياز بشكل أساسي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – ديفيد ألابا – أنتونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – براهيم دياز

خط الهجوم: رودريجو – خوسيلو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، ويسعى للفوز واستغلال تعثر برشلونة أمام ريال مايوركا بالتعادل بهدفين لكل فريق لاعتلاء الصدارة.