أنتوني يعود إلى بريطانيا مجددا مع استكمال التحقيقات معه

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

أنتوني لاعب مانشستر يونايتد

عاد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد إلى بريطانيا مرة أخرى بعد انتهاء التحقيقات في البرازيل وقرار استكمالها في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "اندبندنت" الإنجليزية أن الشرطة البرازيلية سمحت لأنتوني بالسفر إلى بريطانيا أمس الثلاثاء مع التعاون مع الشرطة البريطانية لاستكمال باقي التحقيقات.

واتهمت جابرييلا كافالين صديقة اللاعب البرازيلي السابقة بالاعتداء عليها جسديا ورفعت دعوى قضائية ضده.

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وأكد المصدر ذاته أن الشرطة البريطانية قررت التحفظ على هاتف أنتوني وتفتيشه واستمرار التحقيقات معه للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

واستبعد مانشستر يونايتد جناحه من قائمة الفريق فور رفع صديقته الدعوى القضائية ضده بالإضافة إلى خروجه من قائمة منتخب بلاده البرازيل في التوقف الدولي الماضي.

وشارك أنتوني مع الشياطين الحمر في أربع مباريات خلال الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

اتهامات صديقة أنتوني لم تكن حديثة

كشفت صحيفة "تليجراف" من قبل أن أنتوني كان متهما في القضية قبل تعاقد مانشستر يونايتد بثلاثة أشهر ولم تكن إدارة النادي على علم بذلك.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع أنتوني في صيف 2022 الماضي مقابل 95 مليون جنيه استرليني قادما من أياكس.

وبالتالي وقعت إدارة الشياطين الحمر في خطأ من الممكن أن يكلف النادي الكثير من الخسائر المادية وذلك في حالة رحيل أنتونتي عن النادي، على غرار ماسون جرينوود المنتقل على سبيل الإعارة إلى خيتافي الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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