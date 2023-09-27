لا أهداف لأول مرة في الموسم.. إنبي يتعادل مع طلائع الجيش

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

إنبي ضد طلائع الجيش

تعادل إنبي مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما حصل إنبي على النقطة الأولى في الدوري.

المباراة شهدت التعادل السلبي الأول في الدوري هذا الموسم بعد 13 مباراة متتالية شهدت أهداف.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يطالب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم جاتوزو يصل فرنسا لتولي تدريب مارسيليا تشكيل زد - ثنائي هجومي أمام الجونة.. وعلي لطفي في حراسة المرمى اكتملت بعد 72 ساعة خلف الأبواب المغلقة.. فينورد يزيد جراح أياكس برباعية

التشكيل

عاد رفيق كابو لتشكيل إنبي الأساسي بينما بدأ طلائع الجيش بثلاثي في خط الهجوم.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف ولم يشهد سوى محاولة وحيدة للتسجيل كانت عن طريق أحمد كالوش مدافع إنبي الذي تقدم وحاول التسجيل لكن كرتع جاءت فوق المرمى.

في الدقيقة الـ 54 تعرض أحمد يوسف لاعب إنبي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وأهدر خالد سطوحي هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة الـ 68 بعد عرضية رائعة من أحمد متعب.

وحافظ لاعبي إنبي على نظافة شباكهم فيما تبقى من وقت المباراة.

وسيلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة يوم 7 أكتوبر مع مودرن فيوتشر على ملعب جهاز الرياضة، بينما سيحل إنبي ضيفا على بيراميدز يوم 8 أكتوبر.

إنبي طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
عبد الحميد بسيوني: نستحق الفوز على إنبي مدرب إنبي: الحكم استعجل في طرد أحمد يوسف.. وأشكر اللاعبين على روحهم مباشر في الدوري المصري - الجونة (0) - (1) زد.. محمد سمير جووول صفقة بعد نهاية فترة القيد.. المصري يتعاقد مع غيلاس قناوي تشكيل الجونة - نور السيد أساسي أمام زد.. وثنائي يظهر لأول مرة تشكيل زد - ثنائي هجومي أمام الجونة.. وعلي لطفي في حراسة المرمى انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. تعادل سلبي التشكيل - رفيق كابو يعود لـ إنبي.. وجوليس وطريم طارق يقودان هجوم الجيش
أخر الأخبار
سبورت: كانسيلو قد يغيب عن مواجهة برشلونة وإشبيلية 6 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل الخليج – محمد شريف بديلا أمام العدالة في كأس الملك 13 دقيقة | السعودية
أرسنال يستخدم ورقة نكيتياه للتغلب على تشيلسي في صفقة توني 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحميد بسيوني: نستحق الفوز على إنبي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي قد يغيب عن سان جيرمان أمام كليرمونت 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (0)-(0) لاس بالماس.. تبديل أول للإصابة ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإنجليزي يتهم ريس جيمس بالاعتداء لفظيا على حكم مباراة أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إنبي: الحكم استعجل في طرد أحمد يوسف.. وأشكر اللاعبين على روحهم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن