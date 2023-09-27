لا أهداف لأول مرة في الموسم.. إنبي يتعادل مع طلائع الجيش

تعادل إنبي مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما حصل إنبي على النقطة الأولى في الدوري.

المباراة شهدت التعادل السلبي الأول في الدوري هذا الموسم بعد 13 مباراة متتالية شهدت أهداف.

التشكيل

عاد رفيق كابو لتشكيل إنبي الأساسي بينما بدأ طلائع الجيش بثلاثي في خط الهجوم.

🔴 التشكيل - رفيق كابو يعود لـ إنبي.. وجوليس وكريم طارق يقودان هجوم الجيش#في_الدوري pic.twitter.com/cupotnYAR6 — FilGoal (@FilGoal) September 27, 2023

الشوط الأول انتهى بدون أهداف ولم يشهد سوى محاولة وحيدة للتسجيل كانت عن طريق أحمد كالوش مدافع إنبي الذي تقدم وحاول التسجيل لكن كرتع جاءت فوق المرمى.

في الدقيقة الـ 54 تعرض أحمد يوسف لاعب إنبي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وأهدر خالد سطوحي هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة الـ 68 بعد عرضية رائعة من أحمد متعب.

وحافظ لاعبي إنبي على نظافة شباكهم فيما تبقى من وقت المباراة.

وسيلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة يوم 7 أكتوبر مع مودرن فيوتشر على ملعب جهاز الرياضة، بينما سيحل إنبي ضيفا على بيراميدز يوم 8 أكتوبر.