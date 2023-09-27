تشكيل زد - ثنائي هجومي أمام الجونة.. وعلي لطفي في حراسة المرمى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

فريق زد

دفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد بثنائي هجومي في تشكيل فريقه ضد الجونة بحثا عن الانتصار الثاني على التوالي.

ويلعب زد ضد الجونة في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الجونة.

ويعتمد عبد العاطي على الثنائي مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين بشكل أساسي في هجوم فريقه وهو نفس التشكيل الذي خاض به مباراة الجولة الأولى أمام الإسماعيلي وحسمها بهدف دون رد.

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وجاء تشكيل زد كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف "قطة" - عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

نادي الجونة نادي زد الدوري المصري
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