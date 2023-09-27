جاتوزو يصل فرنسا لتولي تدريب مارسيليا

وصل الإيطالي جينارو جاتوزو إلى فرنسا يوم الاربعاء من أجل تولي تدريب أولمبيك مارسيليا.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أنه من المتوقع أن يقود جاتوزو مران مارسيليا مساء الأربعاء.

أعلن نادي مارسيليا يوم الأربعاء الماضي رحيل مدربه الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال.

وأفاد النادي في بيان "يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف البيان "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع البيان "يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".

وأوضحت جريدة ليكيب أن قادة مجموعات مشجعي مارسيليا اجتمعوا مع المدرب وكبار المسؤولين بالنادي للتعبير عن استيائهم لسوء النتائج.

وأضاف تقرير ليكيب أن مارسيلينو أبلغ لاعبي مارسيليا برحيله عن الفريق عقب هذا الاجتماع العاصف.

وتولى نجم فرنسا السابق جان بيير بابان تدريب الفريق أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم ينجح مارسيلينو في قيادة مارسيليا للتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باناثينايكوس اليوناني.

وحقق مارسيليا فوزين فقط في 6 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.

في يناير الماضي، أعلن فالنسيا الإسباني عن رحيل مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو، لتنتهي تجربة أسطورة ميلان مع الخفافيش.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر موقع فالنسيا أتى نصه كالتالي:

فالنسيا يعلن أنه يوم الإثنين 30 يناير قد توصل لاتفاق مشترك مع مدربه جينارو جاتوزو لإنهاء العلاقة التعاقدية التي تجمع بين المدرب الإيطالي ونادي فالنسيا.

يود النادي شكر المدرب على التزامه وعمله خلال الأشهر الماضية في قيادة الفريق الأول، ويتمنى له الأفضل في المستقبل.

وتولى جاتوزو قيادة فالنسيا في يوليو 2022، وأدار معه 22 مباراة حتى رحيله.

في الدوري الإسباني لعب فالنسيا تحت قيادته 18 مباراة، فاز بـ 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8.

وفي كأس الملك فاز الفريق بمباراتين وخسر الثالثة، بينما لعب مباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، خسرها أمام ريال مدريد بركلات الترجيح.