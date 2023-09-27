اتحاد الكرة يطالب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم

خاطب اتحاد الكرة جميع أندية الدرجة الثانية والثالثة المصرية لتوثيق عقود مدربينهم خلال الفترة المقبلة.

وأرسل الاتحاد خطابا أمهل خلاله الأندية مهلى حتى يوم 17 أكتوبر المقبل لتوثيق العقود.

وأشار الاتحاد إلى أن في أي عوض من أعضاء الأجهزة الفنية للأندية لن يسمح له بالتواجد في الملعب إذا لم يتم توثيق عقده.

وقسم دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي إلى قسمين أ وهو دوري المحترفين ودوري الدرجة الثانية ب.

وأنهت الأندية مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين.