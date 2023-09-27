اكتملت بعد 72 ساعة خلف الأبواب المغلقة.. فينورد يزيد جراح أياكس برباعية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

أياكس - فينيورد

حقق فينورد الفوز على أياكس بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الاخير في الجولة السادسة من الدوري الهولندي.

المباراة اكتملت بعد 72 ساعة من إيقافها إذ بدأن المباراة يوم الأحد الماضي ولكنها توقفت بسبب الشغب الجماهيري.

فينورد كان قد تقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول سجلهم إيجور بايشاو وسانتياجو خيمينيز الذي أحرز هدفين.

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وكانت المباراة قد توقفت عدة دقائق في الشوط الأول بسبب إلقاء الألعاب النارية في أرض الملعب، ثم تكررت مجددا في الشوط الثاني.

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وحاول الحكم استكمال اللقاء لكن مع إلقاء الجماهير للمقذوفات بشكل مستمر داخل الميدان قرر إيقاف المباراة بشكل تام خوفا على حياة اللاعبين.

ووصفت صحيفة "AD" الهولندية ما حدث في المباراة بأنها "واحدة من أتعس كوارث أياكس في تاريخه الممتد 123 عاما".

والتقطت الكاميرات مجموعة من جمهور أياكس يصبون غضبهم بتحطيم مداخل الملعب بعد إلغاء اللقاء.

وعادت المباراة للاستكمال من الدقيقة الـ 55 بدون حضور جماهيري ليضيف خيمينيز الهدف الرابع والثالث الشخصي له لتنتهي بأربعة أهداف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد فيتورد للنطقة الـ 14 في المكركز الثالث خلف بي إس في بنقطة واحدة، بينما توقف رصيد أياكس عند النقطة الخامسة في المركز الـ 14.

أياكس فينورد الدوري الهولندي
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