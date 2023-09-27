انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. تعادل سلبي
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنبي ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف
ق68. خالد سطوحي يهدر فرصة الهدف الأول لطلائع الجيش بعد عرضية من أحمد متعب.
ق54. بطاقة حمراء لأحمد يوسف لاعب إنبي لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40. محاولة من كالوشا لتسجيل الأول ولكن كرته تأتي فوق المرمى.
بداية المباراة
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