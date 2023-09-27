استراحة الدوري المصري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

الداخلية ضد إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنبي ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق40. محاولة من كالوشا لتسجيل الأول ولكن كرته تأتي فوق المرمى.

بداية المباراة

إنبي طلائع الجيش الدوري المصري
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