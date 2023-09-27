اتحاد جدة يستعيد حمد الله وكورنادو

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

حمد الله يحتفل بهدف اتحاد جدة أمام الهلال

عاد ثنائي اتحاد جدة، عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورنادو، لصفوف الفريق بعد الغياب لفترة بسبب الإصابة.

حمد الله وكورنادو ومعهما كريم بنزيمة غابوا عن مواجهة الخلود ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء، كما غابوا عن أكثر من مباراة قبلها.

وذكر اتحاد جدة عبر حسابه على تويتر أن حمد الله و كورنادو سينضمان مساء الأربعاء لمعسكر الفريق بالرياض.

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وأعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الفيحاء ضد اتحاد جدة إلى استاد الملك فهد بالرياض بناء على طلب الناديين.

ولذلك بدأ اتحاد جدة معسكره بالرياض من أجل الاستعداد للمباراة التي تقام يوم الجمعة.

الجهاز الفني للنمور بقيادة البرتغالي نونو سانتو جهز البرازيلي إيجور كورونادو لمواجهة الفيحاء في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية ومواصلة برنامجه العلاجي الفترة الماضية.

فيما واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكتف.

الثلاثي بنزيمة وحمد الله وكورونادو غاب عن لقاء الفتح في الدوري السعودي قبل أيام.

اتحاد جدة إيجور كورنادو عبد الرزاق حمد الله
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