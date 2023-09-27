التشكيل - رفيق كابو يعود لـ إنبي.. وجوليس وطريم طارق يقودان هجوم الجيش

أعلن طارق مصطفى مدرب إنبي وعبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي إنبي مع طلائع الجيش على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ رفيق كابو في التشكيل الأساسي بعد غيابه عنه في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

الوسط: مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - أحمد يوسف - مودي ناصر.

الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - أحمد نادر حواش.

ويبدأ بول جوليس ويسري وحيد في تشكيل طلائع الجيش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمر رضوان.

الدفاع: عبد الرحمن زولا - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - عبد الرحمن شيكا.

الهجوم: يسري وحيد - بول جوليس - كريم طارق

وخسر إنبي في المباراة الأولى ضد الداخلية، بينما فاز طلائع الجيش على البنك الأهلي.