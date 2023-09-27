سلة - أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد السكندري هدفه المنافسة على لقب البطولة العربية

يرى أحمد عمر مدرب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة أن مجموعته في البطولة العربية هي الأقوى بين كل المجموعات.

وقال أحمد عمر لـFilGoal.com: "مجموعتنا هي الأقوى بين المجموعات الأربعة وندخل البطولة بهدف المنافسة على اللقب".

وأضاف "نسعى أولا لاحتلال ترتيب جيد في المجموعة لتكون مباريات الفريق سهلة بعد ذلك".

وأتم تصريحاته "نريد أن تكون مرحلة المجموعات هي وسيلة لتحقيق الإنسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى في الفريق وأن تكون خطوة جيدة لمباريات الفريق في الأدوار الإقصائية".

وأسفرت قرعة البطولة العربية لأندية كرة السلة عن وقوع الاتحاد السكندري في المجموعة الثالثة بينما الأهلي في الرابعة.

وتستضيف الدوحة عاصمة قطر منافسات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويشارك الاتحاد السكندري بترشيح من الاتحاد المصري لكرة السلة، بينما تلقى الأهلي وصيف النسخة الماضية دعوة من الاتحاد القطري منظم البطولة.

وجاءت قرعة البطولة العربية للأندية كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر القطري - المحرق البحريني - خدمات البريج الفلسطيني - الكويت الكويتي.

المجموعة الثانية: القادسية الكويتي - وحدة صنعاء اليمني - جمعية سلا المغربي - الفتح السعودي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السكندري - السيب العماني - الأهلي القطري - دينامو اللبناني - اتحاد الجزائر.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - بيروت اللبناني - مجد طنجة المغربي - دجلة العراقي - الاتحاد الليبي.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.