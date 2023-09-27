رئيس كاف: مصر لم تعرض الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2027

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن مصر لم تعرض الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2027.

وأعلن كاف يوم الأربعاء البلدان المنظمة لنسختي 2025 و2027 (التفاصيل).

وصرح موتسيبي في مؤتمر صحفي: "مصر لم تعرض الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2027".

وأضاف "نشجعهم للقيام بذلك في المستقبل".

ونظمت مصر البطولة في 5 نسخ من قبل، وكانت المرة الأخيرة في 2019.

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد كشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 يوم الثلاثاء.

وقال وزير الرياضة عبر صدى البلد: "ندرس الأمر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية خاصة في ظل رغبتنا في استضافة أولمبياد 2036، لدينا أفضل شبكات الطرق حاليا وهناك مونوريل يربط بين المناطق المختلفة وبذلك لن نحتاج لإنشاء كل ذلك بسبب تواجده بالفعل".

وأضاف "تم الإنتهاء من المدينة الرياضية ونملك بنية تحتية مميزة وبذلك سيكون الملف الذي سنقدمه سيكون جاهزا بالفعل وبالتالي لا نحتاج صرف 80% من التكاليف وما نحتاجه 20% فقط من مصاريف التشغيل وذلك يمكن الحصول عليه بعوائد من التنظيم".

وفاز الملف المشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027.

هذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة في 3 دول.

وكان المغرب قد فاز بشرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 بالاجماع.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي لـ كاف صوت بالاجماع لملف المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025.

وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 عضوا لصالح المغرب.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب المسابقة، بعد نسخة 1988.

وناقش المكتب التنفيذي لـ كاف ملفات الدول المتقدمة لتنظيم نسخة 2027.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي للتلفزيون الجزائري: "الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن الدول المستضيفة لأمم إفريقيا 2025 و2027.

وعلم FilGoal.com بالقائمة النهائية للمرشحين لاستضافة البطولتين.

وترشحت الجزائر لاستضافة البطولتين، حيث نافست المغرب وملفا مشتركا بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025، قبل أن تنسحب.

أما في نسخة 2027، فتنافس السنغال، وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا تحت مسمى ملف شرق إفريقيا.

2025: المغرب - الجزائر - نيجيريا وبنين (ملف مشترك)

2027: الجزائر - السنغال - تنزانيا وكينيا وأوغندا (ملف مشترك باسم شرق إفريقيا)

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يذكر أن نسخة 2023 ستقام في كوت ديفوار، وتنطلق في يناير المقبل.