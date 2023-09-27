عودة فتوح لتدريبات الزمالك بشكل كامل

انتظم عبدالله جمعة الظهير للزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وخاض عبدالله جمعة الفقرات الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني في الفترة الماضية للوصول للوزن المثالي.

وخضع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لفحوصات الطبية، والتي أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي.

وخاض حسام عبد المجيد فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.

وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة التركيز على تنفيذ تعليماته.

وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، ووجه المدير الفني التعليمات للاعبي كل مركز، وشدد على عدم إغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية .

وشارك أحمد فتوح في التقسيمة الفنية بالكامل بعد الاطمئنان على حالته وتماثله للشفاء من آلام أسفل عضلات البطن.

وحرص أوسوريو على توجيه رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجه لخدماته بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" بأداء الفقرات الأولى من المران، الخاصة بالجانب البدني وبعض الجمل الفنية.

وفضل الجهاز الفني منح أوباما راحة من التقسيمة الفنية، وتجهيزه بشكل تدريجي للمباراة المقبلة أمام آرتا سولار، خاصة وأنه شارك في الـ90 دقيقة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.