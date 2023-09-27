شكوك حول مشاركة ميسي في نهائي كأس أمريكا

تحوم الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي مع فريقه أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا فجر الخميس.

وشارك ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد تورتنو كأساسي قبل أن يتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 37 بسبب الإصابة.

وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي في تصريحات للصحفيين: "سننتظر حتى اللحظة الأخيرة موقف ميسي من المشاركة في اللقاء".

وأضاف "سأجلس مع ميسي لتقييم حالته. سنعرف موقفه الطبي قبل المباراة".

وتابع "علي اتخاذ القرار بعد معرفة موقفه. سأحاول تقليل مخاطر مشاركته في حالة عدم تماثله للشفاء".

وكان ميسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن ثاني مباريات منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت تقارير أرجنتينية أن ميسي لا يعاني من إصابة جديدة ولكن يشعر بحمل زائد في العضلة الخلفية.

وخاض ميسي بشكل عام 11 مباراة مع إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق في مختلف البطولات وساهم في 16 هدفا.

إذ نجح ميسي في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ويسعى ميسي للتتويج بلقبه الثاني مع إنتر ميامي بعد اللتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي المكسيكي الشهر الماضي.

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