تشافي: لا أريد حرق لامين جمال

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

لامين يمال - برشلونة

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن تعادل فريقه أمام ريال مايوركا كان بسبب الأخطاء الدفاعية التي كلفتهم هدفين.

لامين جمال

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعادل برشلونة مع ريال مايوركا بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "مايوركا تقدم بسبب خطأ لنا وبعد ذلك كنا الأفضل وأدى خطأ آخر ارتكبناه إلى التأخر في نهاية الشوط الأول".

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وأضاف "لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وبسؤاله عن لامين جمال رد قائلا: "إنه صغير جدا لدرجة أننا نريد الاعتناء به، إنه موهوب ومتميز وينتج الكثير من الأشياء ولديه بالفعل الكثير من النضج على الرغم من عمره الصغير ولكن عليك أن تكون حذرا وقت الدفع".

وأردف "لقد ظهر بشكل جيد للغاية في المباراة وهو متفاهم جدا مع رافينيا، أعلن أنه يمكنه المساهمة معنا وأن يصنع الفارق وهذا ما نريده، ويجب أن نعتني به حتى لا نحرقه".

وأتم تصريحاته "سنحت لنا عدة فرص وسيطرنا على الأمور ويجب أن نتحسن في الدفاع ونلعب بكثير من القوة لأن بسبب الأخطاء الدفاعية خسرنا نقطتين".

لامين جمال برشلونة تشافي الدوري الإساني
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