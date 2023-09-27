أوكرانيا ترفض عودة روسيا للمشاركة في بطولات أوروبا

رفض الاتحاد الأوكراني لكرة القدم فكرة عودة روسيا للمشاركة من جديد في البطولات الأوروبية لكرة القدم على جميع المستويات.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أنه سيتم السماح من جديد لروسيا بالمشاركة في بطولات أوروبا بشكل تدريجي.

والبداية مع منتخب روسيا تحت 17 سنة الذي سيشارك في بطولة أوروبا.

الأمر الذي رفضه بشدة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والذي أصدر بيانا رسميا للرد عليه.

وجاء البيان كالآتي: "يدين الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بشدة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن عودة فرق تحت 17 سنة من الاتحاد الروسي إلى المنافسات الدولية".

وأضاف "نؤكد أننا لن نشارك في أي مسابقات بمشاركة الفرق الروسية".

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد كل المنتخبات والفرق الروسية من منافساته.