خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد سانت جورج في إياب دور الـ32 يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وأقيمت المباراة الأولى الخاصة بالفريق الإثيوبي في القاهرة أيضا وفاز الأهلي بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة حسين الشحات هدفين، وأحمد عبد القادر هدف.

ولم يعلن الأهلي حتى الآن العدد المحدد للجمهور في المباراة.

وكان الأهلي أعلن حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف من الجمهور في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال هذا الرابط