خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 11:41
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد سانت جورج في إياب دور الـ32 يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.
وأقيمت المباراة الأولى الخاصة بالفريق الإثيوبي في القاهرة أيضا وفاز الأهلي بثلاثية دون رد.
وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة حسين الشحات هدفين، وأحمد عبد القادر هدف.
ولم يعلن الأهلي حتى الآن العدد المحدد للجمهور في المباراة.
وكان الأهلي أعلن حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف من الجمهور في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي.
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