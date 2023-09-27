مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وريال مدريد وليفربول

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ولفرهامبتون ضد ليفربول

تستمر الجولة الثانية من الدوري المصري لليوم الثالث على التوالي وتقام اليوم مباراتين في الدوري.

وبخلاف الدوري المصري يُلعب اليوم أيضا الدوري الإسباني والإيطالي، وكذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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ويلعب إنبي ضد طلائع الجيش وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ثم يلعب الجونة ضد نادي زد في الساعة السابعة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

في الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد لاس بالماس وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في الدوري الإيطالي يلعب إنتر ميلان ضد ساسولو في تمام العاشرة إلا ربع، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ويلعب نابولي ضد أودينيزي في الوقت ذاته وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

ويلاقي فريق ميلان نظيره كالياري في الساعة السابعة والنصف وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

في إنجلترا تقام مباريات كأس رابطة الأندية ويلعب ليفربول ضد ليستر سيتي في تمام العاشرة إلا ربع وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كما يلعب نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ولمعرفة جميع مباريات اليوم يمكنك الإطلاع عليها من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي ليفربول
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