عبد الحفيظ يكشف لأول مرة طريقة إبلاغة بالرحيل عن الأهلي.. وأمر جعله يحزن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في الأهلي كواليس إبلاغه بالرحيل عن القلعة الحمراء قبل عدة أسابيع.

وأعلن الأهلي قبل أسابيع رحيل عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "رحيلي عن الأهلي قرار لجنة التخطيط وتم إبلاغي به عقب مباراة المصري في كأس مصر في جلسة بحضور محمود الخطيب وحسام غالي وزكريا ناصف ومحسن صالح".

وأضاف "الأمر الوحيد الذي جعلني أشعر بالحزن في رحيلي عن الأهلي هو إبلاغي بالقرار في جلسة لجنة التخطيط وكان من الممكن إبلاغي قبلها بفترة".

وواصل "لن أنقل تفاصيل جلسة رحيلي مع لجنة التخطيط والقرار ليس فيه أي أزمة بالنسبة لي وهذا هو نظام الأهلي الذي يطبق على الجميع".

وشدد "إذا كنت أحد المسؤولين في الأهلي فستظل مسؤولا أيضا بعد رحيلك عن النادي ولذلك ما كنت أستطيع قوله وأنا مدير الكرة سأقوله بعد رحيلي وما كنت لا أستطيع التحدث عنه فلن أقوله الآن".

وأردف "أخذت كل حقوقي عندما كنت في الأهلي وأخذت الكثير من الحقوق أيضا بعد رحيلي وفي النهاية حق النادي الأهلي هو الأعلى".

وأتم تصريحاته "الأهلي لا يوجد لديه منافسة في الزعامة ولكن الأهلي لديه حفاظ على الزعامة، وكل فرد يعمل في الأهلي يعمل من هذا المنطلق ويأتي ليحافظ على ما تركه له من سبقوه".