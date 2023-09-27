كرة سلة - الانتصار الثاني.. الزمالك يهزم ميرالكو الفلبيني ضمن منافسات بطولة الدوحة

حقق الزمالك ثاني انتصاراته في منافسات بطولة الدوحة الدولية الودية والمقامة في قطر.

وتغلب الزمالك على ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 72-65، ليتصدر بالعلامة الكاملة.

وكان الزمالك قد حقق الانتصار في الجولة الافتتاحية أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 72-65.

وتقام بطولة الدوحة الدولية بمشاركة الزمالك بالإضافة إلى سبعة فرق أخرى.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية أهلي بنغازي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني.

ويلعب الزمالك أمام العربي الكويتي في ختام منافسات دور المجموعات.

ويشارك الزمالك في البطولة دون محترف أجنبي إذ لم تحل مشكلة المستحقات المتأخرة الخاصة بالأمريكي أو جي مايو.

ويقود أحمد مرعي فريق رجال سلة الزمالك.

ويستهل الزمالك موسمه بمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل بدولة البحرين.