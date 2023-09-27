عبد الواحد السيد: ننتظر تطورات جديدة بشأن فتوح.. وهناك علامات استفهام على أمين عمر

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد أبو السعود - يوسف أوباما - أمين عمر

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تطورات جديدة منتظرة في ملف تجديد أحمد فتوح نجم الفريق.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك عبر صدى البلد: "الفترة المقبلة ستشهد جديدا بشأن تجديد عقد أحمد فتوح ولاعبين آخرين. اللاعبون يقدرون المسؤولية ولكنهم ينتظرون استقرار الأمور داخل النادي".

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وأضاف "بعض البرامج توجه سؤالا للاعبي فريق منافس بشأن من يرغبون في انضمامه لفريقهم من الزمالك؟ هذا الأمر لا يصح خاصة أن الوقت غير مناسب وفي ظل مرور النادي بظروف صعبة".

وتابع "لدينا مباراة مصيرية أمام أرتا سولار. خروجنا من المشاركة الإفريقية سيعني إفساد الموسم بالنسة لنا".

وكشف "هناك وعود بتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال شهر يناير المقبل بعدما مررنا بفترة صعبة للغاية".

وواصل "سددنا جزء كبير من مستحقات اللاعبين المحليين. غدا سيتم صرف مستحقات اللاعبين الأجانب وإغلاق هذا الملف".

وتابع "سامسون أكينيولا يتم التواصل معه عن طريق محاميه بعد الشكوى التي تقدم بها. اللاعب خارج الحسابات الفنية لأوسوريو مدرب الفريق وأنا لا أتدخل في هذه الأمور الفنية".

علامات استفهام

وعن مباراة الزمالك والمقاولون العرب شدد "هناك علامات استفهام عديدة على أحداث مواجهة المقاولون العرب".

وأكمل "بطاقات صفراء أشهرها الحكم في وجه لاعبي الزمالك ما أجبر المدير الفني على إجراء تبديلات اضطرارية. في المقابل لم يشهر أي بطاقات في حالات مشابهة للفريق المنافس".

وأتم "كان هناك تحفز كبير من أمين عمر حكم المباراة قبل توجهه إلى تقنية الفيديو لمراجعة ركلة الجزاء. الحكم يتحدث عن عدم الاقتناع هل نحن نتحدث عن تطبيق القانون أم عن الاقتناع من عدمه".

وقرر نادي الزمالك التقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر حكم مواجهة الفريق ضد المقاولون العرب.

وكان الزمالك قد تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان أمين عمر حكم اللقاء قد رفض احتساب ركلة جزاء بعد استدعائه من تقنية الفيديو.

وأبلغ أمين عمر، حكمي تقنية الفيديو أنه ليس مقتنعا بركلة الجزاء ولذلك أمر باستئناف اللعب.

أحمد فتوح الزمالك المقاولون العرب
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