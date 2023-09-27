وكيل أوسيمين: سنتخذ إجراءات قانونية ضد نابولي بعد السخرية منه

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

أكد روبيرتو كاليندا وكيل أعمال فيكتور أوسيمين عبر بيانا رسميا بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نابولي بعد السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيكتوك" مقطع فيديو يسخر من أوسيمين خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

وأهدر المهاجم النيجيري ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 وتسبب في تعادل الفريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وظهر حساب نابولي ساخرا من أوسيمين في مقطع فيديو إذ يطلب هداف الفريق من الحكم باحتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها، أهدرها أوسيمين مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

وقرر حساب النادي الجنوبي بأن يحذف مقطع الفيديو بعدما انتشرت الانتقادات ومن ثم تعليق كاليندا.

وكتب كاليندا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي تويتر "ما حدث في الحساب الرسمي لنابولي في تيكتوك أمر غير مقبول، إذ تم نشر فيديو يسخر من أوسيمين ومن ثم حذفوه".

وأكمل "الحقيقة أن ذلك يلحق ضررا كبيرا لأوسيمين وتزيد من معاناته إذ مؤخرا تنتشر أخبار كاذبة وانتقادات إعلامية له".

وأنهى بيانه "نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أوسيمين".

وفي وقت سابق كان بدأ التحقيق مع نابولي بسبب صفقة انضمام أوسيمين له قادما من ليل.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" كان المدعي العام في روما أمر في التحقيق مع أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي بعد اكتشاف مغالطات في الحسابات في صفقة فيكتور أوسيمين.

وخلال إجراء الصفقة انضم أربعة لاعبين ناشئين من نابولي إلى ليل مقابل 20 مليون يورو.

وبذلك تولد الشك عند المدعي العام أن قيمة اللاعبين كانت مبالغ فيها لتضخيم مكاسب رأس المال.

وتمت تبرئة نابولي من قبل المحكمة الرياضية من الاتهامات التي تتعلق بتضخم في رأس المال في أبريل 2022 إلا أن المدعي العام أمر بفتح التحقيقات مجددا.

ولعب أوسيمين مع نابولي ست مباريات خلال الموسم الجاري إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا، وتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بتسجيل 26 هدف.

وتوج المهاجم النيجيري بالدوري الإيطالي كذلك مع نابولي الموسم الماضي لأول مرة منذ موسم 89-90.

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