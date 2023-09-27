ما لم يحدث منذ 13 عاما.. تعثر برشلونة أمام مايوركا في مباراة الأربعة أهداف

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - مايوركا ضد برشلونة

تعثر برشلونة أمام مايوركا للمرة الأولى منذ عام 2010 إذ انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وحول برشلونة تأخره أمام مضيفه مايوركا مرتين لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء إراحة تشافي لعدد من اللاعبين أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي تقارير: الإصابة تحرم برشلونة من دي يونج لمدة قد تصل إلى شهر ونصف هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج

وتصدر برشلونة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 17 نقطة بعد أن تعادل للمرة الثانية خلال سبع جولات.

ويفقد برشلونة الصدارة حال فاز جيرونا أمام فياريال أو انتصر ريال مدريد على لاس بالماس.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أي من الفريقين في الخمس دقائق الأولى.

واستغل مايوركا خطأ دفاعي فادح في الدقيقة السابعة، ونجح فيدات موريكي تسجيل أول أهداف اللقاء.

ومرر تير شتيجن الكرة بالخطأ لتصل إلى أنتونيو سانشيز لاعب مايوركا الذي مررها إلى موريكي ولم يجد مهاجم مايوركا صعوبة في تسجيل الهدف الأول.

وأهدر رافينيا التعادل في الدقيقة 21 بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى مايوركا بنجاح.

وهيمن برشلونة على الكرة بحثا عن هدف التعادل وسط تراجع ملحوظ من لاعبي مايوركا.

وأهدر فيران توريس أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من جافي ولكن سددها في جسم حارس المرمى.

واستغل رافينيا عودة الكرة من دفاعات مايوركا في الدقيقة 41 ونجح في تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك مايوركا معلنا عن تعادل برشلونة.

وأهدر رافينيا التقدم في الدقيقة 45 بعد انفراد تام بحارس المرمى ولكن سددها أعلى العارضة.

وعلى عكس سيطرة برشلونة على الكرة خطف أبدون براتس الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة 49 قبل انتهاء الشوط الأول بعد خطأ مشترك بين تير شتيجن ودفاع برشلونة.

ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني بروبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس.

وحرم القائم الأيسر، جواو فيليكس من التعادل في الدقيقة 55 مع بداية الشوط الثاني.

ودفع تشافي بالثنائي فيران لوبيز ولامين جمال بدلا من روميو وجواو فيليكس في الدقيقة 65.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح لامين جمال بعد ثواني من نزوله بديلا قبل أن يتم إلغائها بعد دقيقتين عقب تدخل تقنية الفيديو.

ومن هجمة منظمة نجح برشلونة في إضافة هدف التعادل عن طريق البديل فيران لوبيز بعد تمريرة رائعة من رافينيا في الدقيقة 75.

وفشل برشلونة خلال الربع ساعة الأخيرة من إدراك التقدم وسط محاولات متتالية.

ما لم يحدث منذ 13 عاما

حرم مايوركا فريق برشلونة من الفوز رقم 12 على التوالي خلال مواجهات الفريقين.

وكان آخر تعثر لبرشلونة أمام مايوركا في أكتوبر 2010 عندما انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

ومنذ ذلك التعثر حقق برشلونة 11 انتصارا تواليا في مسابقة الدوري.

برشلونة مايوركا الدوري الإسباني
نرشح لكم
خلاف بين كولر وجوارديولا بسبب ألابا قد يخرج أنشيلوتي من مأزق انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (2)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي أتليتكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة مهاجمه بعد خوض أول مران منذ شهرين.. إصابة موهبة ريال مدريد قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس وكارفاخال لمواجهة لاس بالماس مؤتمر أنشيلوتي: الانتقادات مبالغ فيها.. والثلاثي العائد من الإصابة جاهز للمشاركة
أخر الأخبار
خلاف بين كولر وجوارديولا بسبب ألابا قد يخرج أنشيلوتي من مأزق 57 دقيقة | تقرير في الجول
كرة سلة - الانتصار الثاني.. الزمالك يهزم ميرالكو الفلبيني ضمن منافسات بطولة الدوحة ساعة | كرة سلة
عبد الواحد السيد: ننتظر تطورات جديدة بشأن فتوح.. وهناك علامات استفهام على أمين عمر ساعة | الكرة المصرية
وكيل أوسيمين: سنتخذ إجراءات قانونية ضد نابولي بعد السخرية منه ساعة | الكرة الأوروبية
ما لم يحدث منذ 13 عاما.. تعثر برشلونة أمام مايوركا في مباراة الأربعة أهداف ساعة | الدوري الإسباني
بايرن ميونيخ يتخطى مونستر برباعية في كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
بدر بانون يعود إلى الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
بركلات الترجيح.. اتحاد جدة إلى دور الـ16 من كاس السعودية ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن