ما لم يحدث منذ 13 عاما.. تعثر برشلونة أمام مايوركا في مباراة الأربعة أهداف

تعثر برشلونة أمام مايوركا للمرة الأولى منذ عام 2010 إذ انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وحول برشلونة تأخره أمام مضيفه مايوركا مرتين لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء إراحة تشافي لعدد من اللاعبين أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 17 نقطة بعد أن تعادل للمرة الثانية خلال سبع جولات.

ويفقد برشلونة الصدارة حال فاز جيرونا أمام فياريال أو انتصر ريال مدريد على لاس بالماس.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أي من الفريقين في الخمس دقائق الأولى.

واستغل مايوركا خطأ دفاعي فادح في الدقيقة السابعة، ونجح فيدات موريكي تسجيل أول أهداف اللقاء.

ومرر تير شتيجن الكرة بالخطأ لتصل إلى أنتونيو سانشيز لاعب مايوركا الذي مررها إلى موريكي ولم يجد مهاجم مايوركا صعوبة في تسجيل الهدف الأول.

وأهدر رافينيا التعادل في الدقيقة 21 بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى مايوركا بنجاح.

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وهيمن برشلونة على الكرة بحثا عن هدف التعادل وسط تراجع ملحوظ من لاعبي مايوركا.

وأهدر فيران توريس أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من جافي ولكن سددها في جسم حارس المرمى.

واستغل رافينيا عودة الكرة من دفاعات مايوركا في الدقيقة 41 ونجح في تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك مايوركا معلنا عن تعادل برشلونة.

وأهدر رافينيا التقدم في الدقيقة 45 بعد انفراد تام بحارس المرمى ولكن سددها أعلى العارضة.

وعلى عكس سيطرة برشلونة على الكرة خطف أبدون براتس الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة 49 قبل انتهاء الشوط الأول بعد خطأ مشترك بين تير شتيجن ودفاع برشلونة.

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ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني بروبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس.

وحرم القائم الأيسر، جواو فيليكس من التعادل في الدقيقة 55 مع بداية الشوط الثاني.

ودفع تشافي بالثنائي فيران لوبيز ولامين جمال بدلا من روميو وجواو فيليكس في الدقيقة 65.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح لامين جمال بعد ثواني من نزوله بديلا قبل أن يتم إلغائها بعد دقيقتين عقب تدخل تقنية الفيديو.

ومن هجمة منظمة نجح برشلونة في إضافة هدف التعادل عن طريق البديل فيران لوبيز بعد تمريرة رائعة من رافينيا في الدقيقة 75.

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⚽️🔥 فيرمين لوبيز يُسجل أول أهدافه مع برشلونة ويعادل النتيجة



👀 عينك على تفويتة ليفاندوفسكي#الدوري_الاسباني | #مايوركا_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/1uI8EOASCD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 26, 2023

وفشل برشلونة خلال الربع ساعة الأخيرة من إدراك التقدم وسط محاولات متتالية.

ما لم يحدث منذ 13 عاما

حرم مايوركا فريق برشلونة من الفوز رقم 12 على التوالي خلال مواجهات الفريقين.

وكان آخر تعثر لبرشلونة أمام مايوركا في أكتوبر 2010 عندما انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

ومنذ ذلك التعثر حقق برشلونة 11 انتصارا تواليا في مسابقة الدوري.