بركلات الترجيح.. اتحاد جدة إلى دور الـ16 من كاس السعودية
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:29
كتب : FilGoal
تأهل اتحاد جدة إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين عقب انتصاره بركلات الترجيح على الخلود.
والتقى الخلود بمنافسه الاتحاد في ملعب نادي الحزم في إطار دور الـ32، وانتصر العميد بنتيجة 7-6 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
افتتح روبرتو فيلهو لاعب الخلود أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.
هدددددف!
الهدف الأول للاتحاد عن طريق روبيرتو دياز⚽️🔥
الخلود 0 × 1 الاتحاد#أغلى_الكؤوس#الخلود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/iHdXCeYy6m— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وأدرك ماريانو فاسكيز التعادل للخلود في الدقيقة 40.
هدددددف!
الخلود يتعادل مع الاتحاد (1-1)⚽️🔥#أغلى_الكؤوس#الخلود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/6Tr4sKkJC2— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي استمرت حتى الركلة السابعة وحينها أهدر محمد الشهراني ركلته ليفوز الاتحاد.
🧤قفاز المعيوف يصعد بالاتحاد إلى ثمن النهائي✅🏆#أغلى_الكؤوس#الخلود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/eMDFzBhEQK— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
ويعد الأهلي أكثر المتوجين باللقب بواقع 13 بطولة يليه الهلال بـ10 كؤوس و9 للاتحاد و6 للنصر.
وكانت آخر مرة توج فيها الاتحاد باللقب في عام 2018.
وحتى الآن تأهل إلى دور الـ16 كل من الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال والنصر وضمك والأهلي والفيحاء والاتحاد والطائي.