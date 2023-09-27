بركلات الترجيح.. اتحاد جدة إلى دور الـ16 من كاس السعودية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الخلود في كأس خادم الحرمين

تأهل اتحاد جدة إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين عقب انتصاره بركلات الترجيح على الخلود.

والتقى الخلود بمنافسه الاتحاد في ملعب نادي الحزم في إطار دور الـ32، وانتصر العميد بنتيجة 7-6 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح روبرتو فيلهو لاعب الخلود أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

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وأدرك ماريانو فاسكيز التعادل للخلود في الدقيقة 40.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي استمرت حتى الركلة السابعة وحينها أهدر محمد الشهراني ركلته ليفوز الاتحاد.

ويعد الأهلي أكثر المتوجين باللقب بواقع 13 بطولة يليه الهلال بـ10 كؤوس و9 للاتحاد و6 للنصر.

وكانت آخر مرة توج فيها الاتحاد باللقب في عام 2018.

وحتى الآن تأهل إلى دور الـ16 كل من الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال والنصر وضمك والأهلي والفيحاء والاتحاد والطائي.

اتحاد جدة الخلود كأس خادم الحرمين
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