بايرن ميونيخ يتخطى مونستر برباعية في كأس ألمانيا
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:45
كتب : FilGoal
تخطى بايرن ميونيخ نظيره مونستر برباعية دون رد في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.
وافتتح إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة التاسعة، وأضاف كونراد لايمر المنضم حديثا من لايبزيج الهدف الثاني في الدقيقة 40.
وتمكن الناشئ فرانس كراتزيج من تسجيل الهدف الثالث، بينما اختتم ماتياس تيل أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 86.
وبهذا الفوز بلغ بايرن ميونيخ للدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.
وتوج الفريق البافاري ببطولة كأس ألمانيا 20 مرة من قبل، آخرها موسم 2019-2020.
وواجه بايرن ميونيخ نظيره باير ليفركوزين في نهائي 2019-2020 وتمكن من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويسعى الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات في ألمانيا من استعادة بطولة الكأس خلال الموسم الجاري.
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