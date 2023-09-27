غاب فلاهوفيتش فلا مشكلة.. ميليك يخطف فوزا صعبا ليوفنتوس أمام ليتشي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

ميليك

لم يتأثر يوفنتوس بعدم بدء دوسان فلاهوفيتش أساسيا في مباراة ليتشي، فعوضه أركاديوش ميليك وأعطى لفريقه فوزا هاما على ليتشي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وحقق فريق السيدة العجوز الفوز على ليتشي بهدف دون رد عن طريق المهاجم البولندي في الدقيقة 57.

وحدثت شكوك حول صحة الهدف إذ أن عاد حكم الفيديو لمشاهدة الهدف كون ميليك متسللا، ولكن قرر حكم الفيديو أن ميليك لم يكن متسللا قبل أن يسدد الكرة برأسه.

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ويعتبر فلاهوفيتش هو هداف الفريق حاليا برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع فيديريكو كييزا وعتمد عليه أليجري كثيرا، وتمكن ميليك من طمأنة جماهير الفريق بتسجيل هدف الفوز.

وعاد يوفنتوس للانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ساسوولو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بهذا الفوز ارتقع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ13 ويحتل وصافة ترتيب جدول الكالتشيو بشكل مؤقت، في حين تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 11 في المركز الرابع.

عدم البدء بصاحب الهدف الذاتي الكارثي

قرر أليجري مدرب يوفنتوس عدم البدء بصاحب الهدف الذاتي الكارثي في مباراة ساسوولو الماضية فيديريكو جاتي، إذ فضل الاعتماد على دانييلي روجاني بدلا منه.

بجانب البدء بأركاديوس ميليك أساسيا، فتواجد أيضا أندريا كامبيازو ونيكولو فاجيولي.

ويعتبر عدم اللعب في البطولات الأوروبية في الموسم الجاري ليوفنتوس فرصة لأليجري بألا يجري الكثير من التغييرات من مباراة إلى أخرى نظرا لتعدد اللاعبين في قائمة الفريق.

بداية ضعيفة من يوفنتوس في الشوط الأول

لم يلعب يوفنتوس في الشوط الأول بطريقة هجومية، فيبدو أن الهزيمة القاسية والعريضة من ساسوولو كانت في أذهان اللاعبين، صحيح أن لم يترك لاعبي يوفنتوس فرصة لليتشي لخلق الفرص إلا أن لم يقدم السيدة العجوز الأداء الهجومي الكبير.

كانت الأهداف المتوقعة ليوفنتوس 0.45 وكان لهم فرصة محققة للتسجيل وتم إهدارها، في المقابل دافع يوفنتوس بشكل جيد إذ كانت الأهداف المتوقعة لليتشي هي صفر.

الفرصة المهدرة كانت من قبل كييزا الذي سجيل للفريق أربعة أهداف من قبل ويلعب في مركز المهاجم الصريح بجانب فلاهوفيتش أو ميليك، ويعتبر هذه أخطر هجمة ليوفنتوس طوال الشوط الأول.

شوط ثاني مختلف من يوفنتوس

دخل يوفنتوس في أجواء المباراة وتمكن اللاعبين من الهجوم بشكل مكثف أكثر في الشوط الثاني، إذ تمكن ميليك من التسجيل في الدقيقة 57، وهذا الهدف أعطى أريحية ذهنية للاعبي يوفنتوس.

وتغير الحال إذ أن الأهداف المتوقعة ليوفنتوس كانت 1.04 أكثر من الشوط الأول، والفرصة الوحيدة المحققة للتسجيل للسيدة العجوز تمكن ميليك من استغلالها.

وعلى الجانب الآخر لم يتغير الأمر كثيرا بالنسبة لليتشي بقيادة روبيرتو دافيرسا، إذ كانت نسبة الأهداف المتوقعة 0.07 فالفريق لم يقدم ما يشفع له التعادل.

تدخلات أليجري لم تغير أي شيء

تدخل أليجري بإجراء تغييرات بعد تسجيل الهدف الوحيد، إذ كانت التبديلات جميعها مركز بمركز.

ففي الدقيقة 72 كانت أول التغييرات بخروج كامبيازو وروجاني ونزول فيليب كوستيتش وجاتي.

وفي الدقيقة 78 خرج ميليك ودخل فلاهوفيتش بدلا منه.

وتعرض فاجيولي للإصابة في الدقيقة 86 ليضطر أليجري باستبداله ونزول ميريتي، وخرج ويستون ماكيني ودخل تيموثي وياه بدلا منه.

وفي النهاية سير أليجري ولاعبيه المباراة بالطريقة التي يريدها والفوز بأقل مجهود على ليتشي ليواصل منافسة إنتر في الصدارة.

يوفنتوس اليجري ميليك
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