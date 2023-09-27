أبطال الكأس يواصلون الدفاع عن لقبهم.. يونايتد ينتصر على كريستال بالاس بثلاثية

يواصل مانشستر يونايتد حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي حققه الموسم الماضي بعدما فاز على كريستال بالاس.

وانتصر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد على بالاس بثلاثية دون رد في دور الـ32 من كأس الرابطة.

افتتح أليخاندرو جارناتشو أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 27.

وأتم أنتوني مارسيال ثلاثية يونايتد في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة مشاركة سفيان أمرابط لأول مرة كأساسي مع ناديه يونايتد.

كما شهدت عودة ماسون ماونت من الإصابة وكذلك هاري ماجواير.

وشارك فيها اللاعب الشاب دانيل جوري للمرة الأولى مع الفريق الأول ليونايتد.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في سابع جولات الدوري الإنجليزي.