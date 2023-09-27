أبطال الكأس يواصلون الدفاع عن لقبهم.. يونايتد ينتصر على كريستال بالاس بثلاثية
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:06
كتب : FilGoal
يواصل مانشستر يونايتد حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي حققه الموسم الماضي بعدما فاز على كريستال بالاس.
وانتصر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد على بالاس بثلاثية دون رد في دور الـ32 من كأس الرابطة.
افتتح أليخاندرو جارناتشو أهداف المباراة في الدقيقة 21.
غارناتشو يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد ⚽️🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #مانشستر_يونايتد | #كريستال_بالاس pic.twitter.com/7h9UpUFrPE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 26, 2023
وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 27.
كاسيميرو يواصل تألقه ويضاعف النتيجة لمانشستر يونايتد 👏#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #مانشستر_يونايتد | #كريستال_بالاس pic.twitter.com/e0GIJt2MXJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 26, 2023
وأتم أنتوني مارسيال ثلاثية يونايتد في الدقيقة 55.
وشهدت المباراة مشاركة سفيان أمرابط لأول مرة كأساسي مع ناديه يونايتد.
كما شهدت عودة ماسون ماونت من الإصابة وكذلك هاري ماجواير.
وشارك فيها اللاعب الشاب دانيل جوري للمرة الأولى مع الفريق الأول ليونايتد.
وسوف يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في سابع جولات الدوري الإنجليزي.