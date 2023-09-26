وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

أبرز صور افتتاح استاد الأهلي - أشرف صبحي وزير الرياضة

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 27 سبتمبر موعدا لاختيار البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وسيتم اتخاذ القرار بهذا الصدد من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي في القاهرة.

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وقال وزير الرياضة عبر صدى البلد: "ندرس الأمر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية خاصة في ظل رغبتنا في استضافة أولمبياد 2036، لدينا أفضل شبكات الطرق حاليا وهناك مونوريل يربط بين المناطق المختلفة وبذلك لن نحتاج لإنشاء كل ذلك بسبب تواجده بالفعل".

وأضاف "تم الإنتهاء من المدينة الرياضية ونملك بنية تحتية مميزة وبذلك سيكون الملف الذي سنقدمه سيكون جاهزا بالفعل وبالتالي لا نحتاج صرف 80% من التكاليف وما نحتاجه 20% فقط من مصاريف التشغيل وذلك يمكن الحصول عليه بعوائد من التنظيم".

وعن مسابقة الدوري أوضح "الدوري المصري قوي ونعمل على وصوله إلى أعلى مستوى. منحنا كافة الصلاحيات لرابطة الأندية مع تفرغ اتحاد الكرة لإدارة أمور المنتخبات الوطنية. نتابع الشأن الرياضي بشكل عام"

وشدد " نهدف لظهور المنتخب الأولمبي بشكل قوي في أولمبياد باريس. أتمنى تواجد محمد صلاح ولكن هذا شأن فني بحت".

وواصل"أنفقنا مليار و100 مليون جنيه خلال عامين لدعم الألعاب الفردية والإعداد من أجل خوض أولمبياد باريس وكذلك سنحتاج لتكلفة إضافية لسفر البعثات"

وأتم "لدينا 41 لاعبا مصريا تأهلوا إلى اولمبياد باريس، وهدفنا الحصول على من 8 إلى 10 ميداليات في أولمبياد 2024".

وزير الرياضة كأس أمم إفريقيا 2027
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