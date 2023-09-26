حوار – حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده وزيزو لن يرحل... وليعتزل كهربا لأنني سأحصل على حقي كاملا

أبدى حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك ثقته الكاملة في تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض.

كما أكد حسين لبيب عدم نيته بيع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مهما كانت المغريات، وشدد على أنه لن يترك حق ناديه بشأن الحصول على غرامة رحيل محمود عبد المنعم "كهربا".

وأجرى حسين لبيب حوارا مطولا عبر قناة "أون إي" وكل ما يلي على لسانه.

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

حزنت بسبب مباراة الزمالك والمقاولولن من وجهة نظري أن الخطأ كان تحكيمي فني وليس تقديريا، لذا بسبب الخطأ الفني لا بد أن تعاد المباراة لو الكرة 5 سم على الخط فيجب أن تحتسب ركلة جزاء، أطالب اتحاد الكرة بإعادة المباراة ولو كنت رئيس للزمالك سأطالب بإعادتها.

المناخ المتواجد في النادي في الفترة الحالية لا يساعد كل اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم، لا أريد أن ألقي باللوم على اللاعبين بالكامل، مع قدوم مجلس إدارة منتخب سيتحسن كل شيء، وليس معنى إعطائي عذرا للاعبين أنني أوافق على كل ما يحدث لكن كما قلت المناخ لا يساعد.

لم أتأثر بدموع أوسوريو لأن دموعنا أغلى من دموع أوسوريو (بالبلدي كدة)، هو من أسباب تعادل الزمالك ضد المقاولون.

بقاء أو رحيل أوسوريو؟ لست معتادا على اتخاذ قرارات غير مدروسة فأنا غير ملم بكل الأمور حاليا.

عن ترشحه في الانتخابات بعد إعلانه بعدم نيته حدوث ذلك سابقا

قلت لن أترشح بعد فترتي المؤقتة لستة أشهر، لكنني لم أقل إنني لن أخوض الانتخابات بشكل عام.

اتخذت قرار الترشح للانتخابات قبل أربعة أشهر مهما كان المنافس لأنني شعرت أنه من حق الزمالك علي أن أتواجد وأقدم شيئا للنادي وجماهيره.

لم أتعمد عدم مصافحة فاروق جعفر، ولو هو يشعر بالحزن مني سوف أذهب إلى منزله وأصالحه ولا أحب أن يشعر فاروق جعفر بالحزن مني، أنا آسف يا فاروق عما بدر مني لم يكن الأمر مقصودا على الإطلاق، أنت رمز من رموز الزمالك.

كيف اختار قائمته الانتخابية، وماذا لو فاز هاني العتال؟

هدفي منذ البداية اختيار مجموعة تساعدني على إدارة النادي بشكل جيد وليس مجموعة تساعدني على الفوز بالانتخابات، في البداية وضعت كل مشاكل النادي أمامي مثل قطعة ألغاز وبحثت عن كيفية حلها وبعدها رأيت هشام نصر أنسب شخص لمنصب النائب.

هدفي الآن هو تغيير الصورة الذهنية عند الجميع عن نادي الزمالك، النادي حاليا لا يظهر الصورة الحقيقة عن النادي الذي تربينا فيه منذ الصغر.

ماذا لو فاز هاني العتال على حساب هشام نصر؟ أتمنى التوفيق لأي شخص فالعتال من أبناء الزمالك ونحن لسنا أعداء، ولدي قدرات أستطيع التأقلم مع أي شخص من أجل مصلحة الزمالك.

تبرع العتال للزمالك بمليوني جنيه؟ أمر رائع وأتمنى الجميع يحذو حذوه.

أتفق مع كل رؤساء اللجان على اختيار أعضاء اللجان بأنفسهم ليعملوا بشكل جيد سويا.

لو وجدت أخطاء سابقة تصل لحد المحاسبة القانونية هل ستواصل المحاسبة القانونية أم ستعفو؟ سأواصل المحاسبة.

الموارد المالية للزمالك

الفرق الرياضية لم تحصل على مستحقاتها من ستة لثمانية أشهر لكن اللجنة الثلاثية تقوم بعمل كبير وأعتقد أنهم صرفوا جزءا كبير من مستحقات العمال كذلك

سنحاول ترشيد النفقات والتفكير خارج الصندوق لإيجاد موارد مالية للنادي بشكل سريع.

قطاع الكرة في الزمالك يخسر دائما وهذا يحدث في معظم النوادي، القانون يتيح لي إنشاء شركة رياضية وتفكيرنا الآن إنشاء شركة الكرة بنظام خاص لن أفصح عنه الآن ويتم طرحها في البورصة وأحصل منها على أموال.

أرض 6 أكتوبر دخل إضافي للنادي لا يقل عن 300 لـ400 مليون جنيه من دخل العضويات على سبيل المثال.

نادي الزمالك من المفترض أن يصبح من أغنى أندية مصر.

موقف الأعضاء من الدخول لفرع أكتوبر

استمرار دفع الأعضاء ما يسمى بمساهمة لفرع أكتوبر لمدة تسع سنوات؟ سنحاول إلغاء تلك القصة، القرارات المصيرية يجب أن أحصل على موافقة الجمعية العمومية طالما أردنا أن نصبح نادي مؤسسي.

أعضاء النادي في ميت عقبة يستطيعون الدخول لفرع أكتوبر بالطبع.

تحديد من له حق التصويت ليس مشكلتي وليس من حقي التدخل فيه، هذا أمر يعود للجنة الثلاثية وهي تخاطب الآن وزارة الرياضة بسببها

لا مساس بأي عضو داخل الزمالك من دفع 30 أو 60 ألف جنيه أو عضوية مستثناة، بصراحة منتهية كل الأعضاء الذين يمتلكون بطاقات عضوية ودفعوا المبالغ المتعاقد عليها لا مساس بهم، الكلام الذي حدث منه البلبلة هو في سنة 2020 تزويد العضويات بأربع فئات.

"لن أبيع زيزو"

لو كنت متواجد في الزمالك هل كنت ستحافظ عليه؟ أنا جددت تعاقده وكان متواجد في النادي وعقده مستمر لسنة ونصف، رحيل إمام عاشور أحزنني جدا لأنه لاعب موهوب ومميز، وكنت جددت تعاقده بـ8 ملايين جنيه إجمالي.

عروض لزيزو في يناير؟ ولا كأني سمعت أي شيء، لست مستعدا لأبيع زيزو.

لاعيبة الزمالك جامدين أوي هل فيه لاعب في الزمالك مبيجيلوش عروض؟ أحد لاعبي المنافس قال أتمنى زيزو وفتوح في الأهلي.

تعاقد أحمد فتوح؟ سيوقع على تجديد تعاقده في الزمالك هو يفتخر بلعبه في الزمالك، في الأوضاع الراهنة فتوح سوف يجدد تعاقده في الزمالك.

الآن يمكننا زيادة عقد اللاعب دون أن يتحمل النادي ذلك المبلغ، بعض اللاعبين خلال فترة تواجدنا باللجنة المؤقتة تم منحهم 3 ملايين جنيه في الموسم عن طريق الإعلانات على سبيل المثال.

طول عمر الزمالك كان يعمل بشكل منفرد نحن سنأتي لنعمل بشكل مؤسسي.

لو فاز فاروق جعفر سوف أهنئه وأساعده حال احتاجني في أي وقت.

اللوبي المتواجد داخل الزمالك؟ أنا قادر عليه، قادر عليه.

موقفه من غرامة كهربا

غير موافق على تقسيط غرامة كهربا، كهربا أخطأ في حق الزمالك حتى لو هخسر كل شيء يجب أن أحصل على أموال غرامة كهربا.

لو رفض كهربا الدفع وقرر الاعتزال؟ أتمنى أن يعتزل سأكون سعيدا جدا، هو أخطأ لماذا أساعده؟ سأحصل على حقي كاملا.

موقفه من قناة الزمالك

لا أشعر بالرضا عنها إطلاقا، أريد تغيير كل شيء فيها.

لم أندم على التعاقد مع حمدي النقاز، من السهل الحكم على أي قرار طالما لست داخل الموقف ولا تعرف على كل شيء، بالعكس ربحنا من خلاله 50 ألف دولار.

علاقتي مع محمود الخطيب "زي الفل" وزميل ملعب في الوقت ذاته، وطالما كل منا يحافظ على ناديه فالعلاقات ستظل جيدة بين الجميع.

هل ستقوم بعمل هدنة بعدم دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع لاعب الفريق الآخر قبل أو بعد تجديد فتوح؟ فتوح سيجدد تعاقده في الزمالك وبعدها أضم لاعبا من الأهلي. (مازحا)

سنحاول تحقيق كل شيء حددناه في برنامجنا الانتخابي.