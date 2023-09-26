حمدي فتحي: هدفي مع الوكرة المنافسة على لقب الدوري وليس الثاني أو الثالث

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

كشف حمدي فتحي لاعب وسط فريق الوكرة القطري عن هدفه بالمنافسة على لقب الدوري وليس الحصول على مركز متقدم.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وانتقل حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الأهلي.

وقال حمدي فتحي عبر قناة الكأس القطرية: "رحلت بعد فترة جيدة جدا مع النادي الأهلي، وتوجت الموسم الماضي بخمس بطولات واخترت الوقت المناسب للاحتراف وذهبت لنادي لديه طموح".

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وتابع "أرى أن الوكرة يسير بشكل جيد في الدوري القطري هذا الموسم، وكنا نتمنى الاستمرار في كأس آسيا ولكن لم يكن لنا نصيب".

وشدد حمدي فتحي "هدفنا ليس المنافسة على المركز الثاني أو الثالث في الدوري ولكن هدفي هو المنافسة على لقب الدوري مع الوكرة".

وتابع "كل الفرق في قطر دعمت صفوفها بصورة قوية مثل السد والدحيل والعربي وغيرهم، الدوري القطري سيكون صعبا هذا الموسم ويجب التركيز من البداية".

ووجه حمدي فتحي رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أشكرهم جدا، منذ يومي الأول في النادي ولم أجد منهم سوى الدعم الكبير حتى خلال فترة إصابتي وعدت بقوة بفضل دعمهم وأرى حبهم وتقديرهم هنا في قطر بالقدوم لمساندتي في المباريات".

واختتم حمدي فتحي تصريحاته "تربيت في نادي دمنهور منذ صغري وألعب في الناشئين منذ كان عمري ثماني سنوات تقريبا ووجدت كل الحب والتقدير هناك وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وسجل حمدي فتحي هدفا في فوز الوكرة على المرخية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ورفع الوكرة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع وبفارق أربع نقاط عن الريان المتصدر.

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