خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 22:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الداخلية - كهربا

يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام سان جورج.

ويلعب الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وحسبما علم فإن كهربا سيخضع لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة أمام سان جورج.

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ويعاني كهربا من إصابة عضلية جعلت مشاركته أمام سان جورج محل شك.

في المقابل باتت فرص صلاح محسن للمشاركة في المباراة ضئيلة للغاية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن صلاح محسن اشتكى من آلام في العضلة الأمامية خلال مران أول أمس الأحد.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب الخاصة بالفريق الإثيوبي والتي أقيمت أيضا في القاهرة بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة حسين الشحات هدفين، وهدف من البديل أحمد عبد القادر.

الأهلي سان جورج دوري أبطال إفريقيا
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