جنش: استعنت بخبراتي أمام الداخلية

يرى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي مودرن فيوتشر أن الروح القتالية كانت سببا رئيسيا في فوز فريقه المثير على الداخلية.

وفاز مودرن فيوتشر على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال جنش عبر أون تايم سبورتس:"أشكر لاعبي فيوتشر على روحهم القتالية وقلب النتيجة في الشوط الثاني".

وشدد "استعنت بخبراتي لتجاوز خطأ الهدف وحالفني التوفيق ونجحت في مساعدة فريقي على تحقيق 3 نقاط غالية".

وسجل عمر كمال في الدقيقة (65) وأحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة (73)، فيما أحرز آلان كمبادي هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة (41).

وتصدى محمود جنش لتسديدة عبد الرحمن عاطف مهاجم الداخلية من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليحافظ على انتصار فريقه الثمين.

مودرن فيوتشر حقق الفوز الثاني بعد الحصول على نقاط مواجهة فاركو في الجولة الأولى بهدفين دون رد.