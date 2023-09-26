جنش: استعنت بخبراتي أمام الداخلية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

محمود جنش - فيوتشر

يرى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي مودرن فيوتشر أن الروح القتالية كانت سببا رئيسيا في فوز فريقه المثير على الداخلية.

وفاز مودرن فيوتشر على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال جنش عبر أون تايم سبورتس:"أشكر لاعبي فيوتشر على روحهم القتالية وقلب النتيجة في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر أمين جويري يختار تمثيل منتخب الجزائر بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري

وشدد "استعنت بخبراتي لتجاوز خطأ الهدف وحالفني التوفيق ونجحت في مساعدة فريقي على تحقيق 3 نقاط غالية".

وسجل عمر كمال في الدقيقة (65) وأحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة (73)، فيما أحرز آلان كمبادي هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة (41).

وتصدى محمود جنش لتسديدة عبد الرحمن عاطف مهاجم الداخلية من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليحافظ على انتصار فريقه الثمين.

مودرن فيوتشر حقق الفوز الثاني بعد الحصول على نقاط مواجهة فاركو في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وتصدر مودرن فيوتشر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط لحين اكتمال مباريات الجولة الأولى.

في المقابل توقف رصيد الداخلية عن 3 نقاط جمعهم من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

مودرن فيوتشر نادي الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 حوار – حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده وزيزو لن يرحل... وليعتزل كهربا لأنني سأحصل على حقي كاملا حمدي فتحي: هدفي مع الوكرة المنافسة على لقب الدوري وليس الثاني أو الثالث خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 7 دقيقة | الكرة المصرية
حوار – حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده وزيزو لن يرحل... وليعتزل كهربا لأنني سأحصل على حقي كاملا 7 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي: هدفي مع الوكرة المنافسة على لقب الدوري وليس الثاني أو الثالث 23 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن ساعة | الكرة المصرية
جنش: استعنت بخبراتي أمام الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - مايوركا (2)-(1) برشلونة.. ركلة جزاء ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن