مباشر الدوري الإسباني - مايوركا (1)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر التعادل
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 22:23
كتب : FilGoal
يحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما مايوركا يحل في المركز السابع عشر بـ 5 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
---------------
ق21 رافينيا يهدر التعادل
ق7 جوووووول أول فيدات موريكي بعد خطأ فادح
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي أتليتكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة مهاجمه بعد خوض أول مران منذ شهرين.. إصابة موهبة ريال مدريد قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس وكارفاخال لمواجهة لاس بالماس مؤتمر أنشيلوتي: الانتقادات مبالغ فيها.. والثلاثي العائد من الإصابة جاهز للمشاركة دفعة ثلاثية لريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس ماركا: سلبيات الدربي مدريد تتوالى.. بيريز يفقد الثقة في الفريق
أخر الأخبار
جنش: استعنت بخبراتي أمام الداخلية 37 دقيقة | الكرة المصرية