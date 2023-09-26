مباشر الدوري الإسباني - مايوركا (1)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر التعادل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما مايوركا يحل في المركز السابع عشر بـ 5 نقاط.

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ق21 رافينيا يهدر التعادل

ق7 جوووووول أول فيدات موريكي بعد خطأ فادح

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة مايوركا
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