انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (2)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة

يحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما مايوركا يحل في المركز السابع عشر بـ 5 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------

نهاية المباراة

ق75 جوووووول فيرمين يسجل التعادل

ق68 إلغاء ركلة الجزاء بعد تدخل تقنية الفيديو

ق65 ركلة جزاء بعد سقوط لامين جمال

ق55 القائم يمنع التعادل بتسديدة من جواو فيليكس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 جووووول أبدون براتس يتقدم لمايوركا

ق45 فرصة التقدم تضيع

ق41 جووووووول رافينيا يسجل هدفا رائعا

ق39 فيران توريس يهدر هدفا محققا

ق21 رافينيا يهدر التعادل

ق7 جوووووول أول فيدات موريكي بعد خطأ فادح

انطلاق المباراة