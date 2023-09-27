خلاف بين كولر وجوارديولا بسبب ألابا قد يخرج أنشيلوتي من مأزق

"كان من الصعب على ألابا المشاركة في خط الوسط، ولكنه أدى بشكل جيد، ووجد صعوبة في اللعب أمام فريق غالق للمساحات" كلمات مارسيل كولر في 19 يونيو 2016.

حديث كولر المدير الفني للنمسا وقتها عن ديفيد ألابا جاء بعد مباراة أمام البرتغال في الجولة الثانية من بطولة يورو 2016.

ويعتبر بيب جوارديولا أول من غير مركز ألابا من الظهير الأيسر إلى قلب الدفاع في بايرن ميونيخ، بينما اختلف عنه كولر إذ يعتبر أول من أشركه في مركز خط الوسط سواء رقم 6 أو 8 وأحيانا رقم 10.

ومن هنا جاء الخلاف بين الجماهير والمحللين مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خاصة بعد الخسارة في مباراة دربي مدريد أمام أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يستعرض FilGoal.com في التقرير التالي كيف استخدم جوارديولا وكولر ألابا وما هو أفضل مركز يناسب قدراته حاليا ومنظومة ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي.

استخدام جوارديولا لألابا وخلافات مع كولر

قرر جوارديولا تغيير مركز ألابا لأول مرة يوم 27 سبتمبر 2014 في مباراة كولن في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني، إذ لعب جوارديولا بطريقة 3-5-2 ولعب ألابا كمدافع أوسط إذ يلعب رافينيا على يمينه في مركز جديد له أيضا، وجيروم بواتينج على يساره، ويعتبر اللاعب الوحيد الذي يلعب في مركزه الأساسي.

وجاء قرار المدير الفني الإسباني بإشراك ألابا في هذا المركز لقدرته على الخروج بالكرة تحت ضغط وبناء اللعب ورؤيته الجيدة.

وعلق جوارديولا على ذلك قائلا لموقع الدوري الألماني الرسمي: "ألابا موهبة لا تصدق ويستطيع اللعب في أي مركز، هو سريع وجيد جدا في بناء اللعب وتركيزه حاضرا بنسبة 100%، بدون شك هو يستطيع أن يكون واحدا من أفضل المدافعين في العالم، ألابا بمثابة هدية لبايرن ميونيخ".

ومن هنا تبدأ الخلافات، إذ يرى البعض أن بايرن ميونيخ ليس في حاجة لإشراك ألابا في هذا المركز إلا في مباريات قليلة، فالمواجهات الكبيرة في الدوري أمام دورتموند وفي دوري أبطال أوروبا أمام الفرق الهجومية.

فهناك رأي يقول إنك تلعب أمام فرق دفاعية في الدوري من الصعب أن تضغط على فريق جوارديولا وبنسبة كبيرة سيلعبون في منطقة الجزاء الخاصة بهم ومن ثم اللعب على الهجمات المرتدة السريعة Quick Counter، لذلك انت لست في حاجة إلى لاعب لا تشركه في مركزه الأساسي وخصائصه لن تحتاجها أمام كولن على سبيل المثال وهنا الكلام على ألابا.

وعلى العكس تماما عندما تواجه منافسا مثل برشلونة فأنت في حاجة إلى ألابا الذي يستطيع أن يخرج بالكرة بشكل سليم، لأنك ستتعرض للضغط العالي والمتواصل، لذلك اختيار مثل ألابا سيكون منطقيا ومفيدا.

وعن سهولة المنافسين في الدوري الألماني قال توماس مولر في 16 يناير 2015: "الحصص التدريبية التي نخوضها أصعب من مباريات الدوري، والفوز على زملائي أثناء الحصص التدريبية أكثر صعوبة من الانتصار على فرق الدوري كل أسبوع".

كولر يختلف مع جوارديولا

لا يرى كولر المدير الفني الحالي للأهلي أن استخدام ألابا كقلب دفاع مناسبا لخصائص فريقه وقتها منتخب النمسا أو الأفضل للاعب نفسه.

ولم يستخدم كولر لاعبه ألابا في المنتخب في أي مباراة كقلب دفاع من قبل، بينما أشركه في مراكز خط الوسط المختلفة في 44 مباراة، بسبب اقتناعه أن نقطة قوة مدافع ريال مدريد الحالي هي التمريرة الأخيرة.

وقال كولر بعد مباراة النمسا أمام البرتغال في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2016 إذ أشركه كصانع ألعاب: "ديفيد لعب في مركز مختلف معنا وكان متقدما أكثر في الأمام، كان من الصعب عليه المشاركة في خط الوسط، ولكنه أدى بشكل جيد، ووجد صعوبة في اللعب أمام فريق غالق للمساحات".

وفي مناسبة أخرى تحدث كولر عن ألابا يوم 21 يونيو 2016 قائلا: "ألابا لديه جودة عظيمة ولعب كثيرا مع بايرن، هو لاعب تقني ويستطيع اللعب في أكثر من مركز ويفهم المباريات جيدا".

ومن هنا يرى كولر أن أفضل مركز لألابا هو في مركز خط الوسط إذ أن خصائص ألابا التقنية تؤهله للعب في مراكز متقدمة أكثر في اللعب عن المشاركة كقلب دفاع.

أنشيلوتي بين نارين

أنشيلوتي هنا بين نارين إذ بالتأكيد لن يشركه في مركز خط الوسط نظرا لوجود عددا من اللاعبين المميزين في هذا المركز.

فيوجد في الفريق لوكا مودريتش وتوني كروس وجود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وداني سيبايوس.

وبالتالي من الصعب إشراك ألابا في وسط الملعب، على عكس الظهير الأيسر المركز الأصلي لألابا، فأمام أتليتكو مدريد في الدربي كان من المهم إشراكه بدلا من فيران جارسيا ومشاركة ناتشو فيرنانديز كقلب دفاع، لماذا؟.

لأن من ما حدث مع جوارديولا يذكرنا أن أمام الخصوم الدفاعية فإشراك قلب دفاع بخصائص ناتشو يعتبر الأفضل نظرا لأن الخصم سيعطيك الحرية في بناء اللعب بدون ضغط كبير على الدفاع.

وأكد تقرير من صحيفة "ماركا" الإسبانية تم نشره بعد الهزيمة في الدربي أن بيريز فقد الثقة في الفريق ولم يقتنع بطريقة لعب أنشيلوتي وأيضا باختياراته قبل وأثناء المباراة، ولذلك فرئيس النادي حتى لاحظ وجود اختيارات ليست الأفضل للفريق.

بالتأكيد أن ألابا ليس المشكلة الأولى أو الأكبر في الفريق، فريال مدريد يعاني مع أنشيلوتي لأسباب مختلفة، ويعتبر ألابا فقط واحدا منها ليس أكثر، فخرج النمساوي ليعترف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنه أدى مباراة ليست جيدة.

إذا راجع أنشيلوتي حساباته فلن يكون بين نارين في هذا الأمر الذي يخص ألابا وسيفهم متى يشركه في مركز الظهير الأيسر ومتى كقلب دفاع.