مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك

استقر مسؤولو النادي المصري على التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الاتحاد المصري بسبب عدم السماح للثنائي أحمد منصور وأحمد عيد بالمشاركة في المباريات.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى الاتحاد المصري بسبب تعاقد النادي البورسعيدي مع الثنائي رغم التوقيع مع الزمالك.

وكشف مصدر من النادي المصري لـ FilGoal.com: "قررنا التقدم بشكوى رسمية إلى فيفا ضد اتحاد الكرة بسبب عرقلة استخراج بطاقات المباريات الخاصة بالثنائي أحمد منصور وأحمد عيد".

وأضاف "يأتي قرار اتحاد الكرة رغم عدم وجود أي استعلام من أي نادي بحق اللاعبين".

وتابع "المصري أرسل شكوى اليوم إلى الاتحاد المصري يخاطبهم بالتوجه نحو فيفا بسبب عدم قيد اللاعبين بالرغم من عدم قيدهم بقائمة الزمالك الموقوف من قيد اللاعبين من الأساس".

وكان الثنائي أحمد منصور وأحمد عيد قد توجه إلى الزمالك للاجتماع بمسؤولي القلعة البيضاء لحل الأزمة.

وطلب الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه نظيره الاستغناء عن الثنائي.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

وهنا قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد يشير فيها إلى ان انتقاله لصفوف المصري غير صحيح.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.