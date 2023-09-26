خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر

صب ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية غضبه على عبد الرحمن عاطف مهاجم فريقه عقب تسببه في إهدار ركلة جزاء ضد مودرن فيوتشر.

وهُزم الداخلية من مودرن فيوتشر بهدفين لهدف في استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ميمي عبد الرازق قال للاعبيه عقب المباراة مباشرة إنه كلف أحمد عماد بتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الداخلية في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

"الواد ده برا مش عايز اشوفه في النادي" انفعال ميمي عبد الرازق بعد إهدار عبد الرحمن عاطف ركلة الجزاء أمام فيوتشر 💥 pic.twitter.com/jRWtzCQQbR — FilGoal (@FilGoal) September 26, 2023

كما عنف مدرب الداخلية، إيهاب سمير لاعب الفريق بسبب عدم تنفيذه لحديث مدربه والسماح لعبد الرحمن عاطف بتسديد الركلة.

وتصدى محمود عبد الرحيم "جنش" لركلة الجزاء ليطلق الحكم طارق مجدي بعدها صافرة نهاية المباراة بفوز فيوتشر.

ويحتل الداخلية المركز التاسع بثلاث نقاط.

فيما يتصدر مودرن فيوتشر الترتيب بست نقاط.