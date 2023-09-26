أمين جويري يختار تمثيل منتخب الجزائر

أعلن أمين جويري مهاجم رين الفرنسي اختيار تمثيل منتخب الجزائر دوليا.

وارتبط اسم جويري خلال الفترة الماضية بالتفكير في حسم موقفه الدولي إذ أنه يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.

ومثل جويري منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل ان يختار تمثيل منتخب الجزائر الأول.

وصرح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في تصريحات خلال الشهر الجاري حصوله على موافقة جويري لتمثيل الجزائر.

وانتقل جويري -24 عاما- إلى رين من نيس في سبتمبر 2022.

ولعب جويري ست مباريات مع رين هذا الموسم في مسابقة الدوري وسجل هدفا وحيدا.

ومن المقرر أن يغير ياسر العروسي جناح شيفيلد جنسيته الرياضية لتمثيل الجزائر.

وكان حسام عوار لاعب ليون المنتقل حديثا إلى روما قد اختار تمثيل منتخب الجزائر بدلا من منتخب فرنسا قبل عدة أشهر.

وظهر عوار لأول مرة بقميص منتخب الجزائر هذا الشهر أمام أوغندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.