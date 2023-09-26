أمين جويري يختار تمثيل منتخب الجزائر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

أمين جويري منتخب فرنسا الأولمبي

أعلن أمين جويري مهاجم رين الفرنسي اختيار تمثيل منتخب الجزائر دوليا.

وارتبط اسم جويري خلال الفترة الماضية بالتفكير في حسم موقفه الدولي إذ أنه يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.

ومثل جويري منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل ان يختار تمثيل منتخب الجزائر الأول.

أخبار متعلقة:
الجزائر تسحب ملف الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 و2027 بي إن سبورتس: الجزائر تتجه لسحب ملف الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 و2027 مصر تواجه زامبيا قبل ودية الجزائر في أكتوبر.. وطرح التذاكر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: معسكر المنتخب في أبو ظبي.. ومواجهة زامبيا قبل الجزائر

وصرح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في تصريحات خلال الشهر الجاري حصوله على موافقة جويري لتمثيل الجزائر.

وانتقل جويري -24 عاما- إلى رين من نيس في سبتمبر 2022.

ولعب جويري ست مباريات مع رين هذا الموسم في مسابقة الدوري وسجل هدفا وحيدا.

ومن المقرر أن يغير ياسر العروسي جناح شيفيلد جنسيته الرياضية لتمثيل الجزائر.

وكان حسام عوار لاعب ليون المنتقل حديثا إلى روما قد اختار تمثيل منتخب الجزائر بدلا من منتخب فرنسا قبل عدة أشهر.

وظهر عوار لأول مرة بقميص منتخب الجزائر هذا الشهر أمام أوغندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

ستاد رين أمين جويري منتخب الجزائر منتخب فرنسا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - مايوركا ضد برشلونة تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل تشكيل مانشستر يونايتد – أمرابط ظهير أيسر.. وعودة ماونت ضد كريستال بالاس التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي مصطفى محمد: أتدرب دائما على الركلات الثابتة.. ولم أحقق أي شيء حتى الآن رابطة اللاعبين الإنجليزية تعرض المساعدة في حل الخلاف بين تين هاج وسانشو
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - مايوركا ضد برشلونة 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر 31 دقيقة | الدوري المصري
أمين جويري يختار تمثيل منتخب الجزائر 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل ساعة | الدوري الإسباني
بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – أمرابط ظهير أيسر.. وعودة ماونت ضد كريستال بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد في طريق الزمالك.. الكشف عن قرعة كأس مصر 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن