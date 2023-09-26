تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عدة تغييرات في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني أمام مايوركا.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ويحل برشلونة ضيفا على فريق مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويجلس روبرت ليفاندوفسكي على دكة البدلاء، كما يغيب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريل روميرو – جافي.

الهجوم: جواو فيليكس – فيران توريس - رافينيا.

بينما دكة البدلاء: إيناكي بينا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس ألونسو - سيرجي روبيرتو - كوندي - أسترالاجا - لامين جمال - فيرمين لوبيز.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع جيرونا عقب مرور ست جولات.

أما مايوركا فيتواجد في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.