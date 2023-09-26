تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عدة تغييرات في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني أمام مايوركا.

ويحل برشلونة ضيفا على فريق مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويجلس روبرت ليفاندوفسكي على دكة البدلاء، كما يغيب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي تقارير: الإصابة تحرم برشلونة من دي يونج لمدة قد تصل إلى شهر ونصف هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج ريمونتادا هدية التجديد لـ تشافي.. 8 دقائق تكفي برشلونة لقلب تأخره أمام سيلتا

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريل روميرو – جافي.

الهجوم: جواو فيليكس – فيران توريس - رافينيا.

بينما دكة البدلاء: إيناكي بينا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس ألونسو - سيرجي روبيرتو - كوندي - أسترالاجا - لامين جمال - فيرمين لوبيز.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع جيرونا عقب مرور ست جولات.

أما مايوركا فيتواجد في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي أتليتكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة مهاجمه بعد خوض أول مران منذ شهرين.. إصابة موهبة ريال مدريد قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس وكارفاخال لمواجهة لاس بالماس مؤتمر أنشيلوتي: الانتقادات مبالغ فيها.. والثلاثي العائد من الإصابة جاهز للمشاركة دفعة ثلاثية لريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس ماركا: سلبيات الدربي مدريد تتوالى.. بيريز يفقد الثقة في الفريق مؤتمر تشافي: عن خسارة ريال مدريد في الدربي والصدارة وعن أفضل مركز لجوندوجان
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل 8 دقيقة | الدوري الإسباني
بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – أمرابط ظهير أيمن.. وعودة ماونت ضد كريستال بالاس 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد في طريق الزمالك.. الكشف عن قرعة كأس مصر ساعة | كرة سلة
أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم ساعة | الكرة المصرية
أهلي جدة يسقط العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من الكأس ساعة | السعودية
التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية.. وتحديد الأسعار ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن