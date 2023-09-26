بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر والداخلية

حقق نادي مودرن فيوتشر الفوز الثاني على التوالي ليتصدر مسابقة الدوري.

وفاز مودرن فيوتشر على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وسجل عمر كمال في الدقيقة (65) وأحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة (73)، فيما أحرز آلان كمبادي هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة (41).

أخبار متعلقة:
أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم أهلي جدة يسقط العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من الكأس خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية.. وتحديد الأسعار التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين

مودرن فيوتشر حقق الفوز الثاني بعد الحصول على نقاط مواجهة فاركو في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وتصدر مودرن فيوتشر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط لحين اكتمال مباريات الجولة الأولى.

في المقابل توقف رصيد الداخلية عن 3 نقاط جمعهم من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وصف المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول تبادل السيطرة على مجريات اللعب بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 41 سدد آلان كمبادي تسديدة مباغتة سكنت شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس مودرن فيوتشر.

ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي مودرن فيوتشر محاولاته على مرمى الداخلية لتسجيل هدف التعادل.

ونجح عمر كمال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 من تسديدة قوية بعد متابعة لكرة مرتدة من تصدى محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية.

وحصل فيوتشر على ركلة جزاء عند الدقيقة 71 بعد عرقلة عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء.

ونجح أحمد رفعت في تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد ركلة الجزاء بقوة على يمين الزنفلي عند الدقيقة 73.

وحصل نادي الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي من محمود رزق.

وتصدى محمود جنش لتسديدة عبد الرحمن عاطف من علامة الجزاء ليحافظ على انتصار فريقه الثمين.

مودرن فيوتشر نادي الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 حوار – حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده وزيزو لن يرحل... وليعتزل كهربا لأنني سأحصل على حقي كاملا حمدي فتحي: هدفي مع الوكرة المنافسة على لقب الدوري وليس الثاني أو الثالث خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن جنش: استعنت بخبراتي أمام الداخلية مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 5 دقيقة | الكرة المصرية
حوار – حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده وزيزو لن يرحل... وليعتزل كهربا لأنني سأحصل على حقي كاملا 5 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي: هدفي مع الوكرة المنافسة على لقب الدوري وليس الثاني أو الثالث 21 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن ساعة | الكرة المصرية
جنش: استعنت بخبراتي أمام الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - مايوركا (2)-(1) برشلونة.. القائم يمنع التعادل ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تفاصيل غضب ميمي عبد الرازق على عبد الرحمن عاطف بسبب ركلة جزاء لقاء فيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن