بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري

حقق نادي مودرن فيوتشر الفوز الثاني على التوالي ليتصدر مسابقة الدوري.

وفاز مودرن فيوتشر على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وسجل عمر كمال في الدقيقة (65) وأحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة (73)، فيما أحرز آلان كمبادي هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة (41).

مودرن فيوتشر حقق الفوز الثاني بعد الحصول على نقاط مواجهة فاركو في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وتصدر مودرن فيوتشر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط لحين اكتمال مباريات الجولة الأولى.

في المقابل توقف رصيد الداخلية عن 3 نقاط جمعهم من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى.









































وصف المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول تبادل السيطرة على مجريات اللعب بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 41 سدد آلان كمبادي تسديدة مباغتة سكنت شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس مودرن فيوتشر.

ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي مودرن فيوتشر محاولاته على مرمى الداخلية لتسجيل هدف التعادل.

ونجح عمر كمال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 من تسديدة قوية بعد متابعة لكرة مرتدة من تصدى محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية.

وحصل فيوتشر على ركلة جزاء عند الدقيقة 71 بعد عرقلة عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء.

ونجح أحمد رفعت في تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد ركلة الجزاء بقوة على يمين الزنفلي عند الدقيقة 73.

وحصل نادي الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي من محمود رزق.

وتصدى محمود جنش لتسديدة عبد الرحمن عاطف من علامة الجزاء ليحافظ على انتصار فريقه الثمين.

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