تشكيل مانشستر يونايتد – أمرابط ظهير أيمن.. وعودة ماونت ضد كريستال بالاس

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي يحمل لقبها.

وشهد التشكيل عودة ماسون ماونت عقب شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

كما يتواجد سفيان أمرابط لأول مرة كأساسي مع فريقه بعدما شارك كبديل ضد بيرنلي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- رافائيل فاران- هاري ماجواير- سفيان أمرابط

في الوسط: كاسيميرو- حنبعل مجبري- ماسون ماونت

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- فاكوندو بيليستيري