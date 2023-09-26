تشكيل مانشستر يونايتد – أمرابط ظهير أيسر.. وعودة ماونت ضد كريستال بالاس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي يحمل لقبها.

وشهد التشكيل عودة ماسون ماونت عقب شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

كما يتواجد سفيان أمرابط لأول مرة كأساسي مع فريقه بعدما شارك كبديل ضد بيرنلي وسيلعب ظهير أيسر وليس كخط وسط بسبب الإصابات في ذلك المركز.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- رافائيل فاران- هاري ماجواير- سفيان أمرابط

في الوسط: كاسيميرو- حنبعل مجبري- ماسون ماونت

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- فاكوندو بيليستيري

مانشستر يونايتد كريستال بالاس كأس الرابطة الإنجليزية
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